Ресторатор Новиков не знает, как пережить нынешний кризис

В Москве принимаются дополнительные меры для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно его указу, с 28 марта по 5 апреля в Москве закрываются все рестораны, магазины кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, кроме работающих на вынос.

Ресторатор, владелец Novikov Group Аркадий Новиков в беседе с НСН заявил, что пока не может спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, но однозначно многие небольшие кафе и рестораны не выживут.

«Пока не понимаю, как платить персоналу, и что дальше делать, например, недели через две? Я не в первый раз переживаю кризис. Но сейчас совсем не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация. А когда есть неизвестность, тогда нет никаких решений. Бизнес встал. Думаю, что карантин будет продлен до момента, когда спадет возможность заразиться коронавирусом. Так что правительство, наверное, эти каникулы продлит, а я бы вообще более жесткие меры предпринял», - отметил собеседник НСН.