Ресторатор Новиков не знает, как пережить нынешний кризис
Владелец Novikov Group заявил в беседе с НСН, что объявленный карантин станет смертельным для многих ресторанов и кафе.
В Москве принимаются дополнительные меры для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно его указу, с 28 марта по 5 апреля в Москве закрываются все рестораны, магазины кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, кроме работающих на вынос.
Ресторатор, владелец Novikov Group Аркадий Новиков в беседе с НСН заявил, что пока не может спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, но однозначно многие небольшие кафе и рестораны не выживут.
«Пока не понимаю, как платить персоналу, и что дальше делать, например, недели через две? Я не в первый раз переживаю кризис. Но сейчас совсем не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация. А когда есть неизвестность, тогда нет никаких решений. Бизнес встал. Думаю, что карантин будет продлен до момента, когда спадет возможность заразиться коронавирусом. Так что правительство, наверное, эти каникулы продлит, а я бы вообще более жесткие меры предпринял», - отметил собеседник НСН.
«Для рестораторов это не просто тяжелое время, оно практически смертельное».
Обращаясь к россиянам, Владимир Путин отметил, что разработан целый комплекс мер поддержки, но эксперты уверены, что их для малого и среднего бизнеса будет явно недостаточно.
«На Западе, если есть работающий ресторан, то он продолжит платить аренду, но государство погашает им эту плату. Там платят определенную сумму, тому, кто устроен на предприятии. В Англии порядка 2,5 тысяч фунтов», - привел пример Аркадий Новиков.
Но, по его мнению, даже самые серьезные финансовые проблемы не сравнятся с теми, когда заболевает кто-то из родных. Поэтому здоровье сейчас с приоритете.
«В первую очередь, я бы хотел, чтобы никто в этом мире не болел. В моем окружении есть те, кто заразился этим вирусом и чувствует себя не здорово. К счастью, они идут сейчас на поправку. Поэтому желаю всем здоровья, и чтобы все восстановилось. И это самое главное, а также желаю спокойствия в стране», - высказал свою самую большую мечту на этот момент известный ресторатор.
Добавим, по распоряжению мэра Собянина в столице закрываются для посещения ВДНХ, парк им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», «Сокольники» и музей-усадьба «Кусково».Также не будут работать парикмахерские. Медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, транспортные услуги, банковские услуги и услуги ЖКХ и связи будут доступны как и прежде.
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