Омбудсмен раскритиковал общественные работы для оставшихся без работы россиян
Глава Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что предложенные в Госдуме общественные работы панацеей не станут, и напомнил о НЭПе.
Сотрудников тех предприятий, которые в период пандемии не реализуют свою деятельность, предложили привлечь к общественным работам. Предполагается, что такая практика позволит людям сохранить заработок, а работодателям коллективы. С подобной инициативой выступил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН не назвал это реальным выходом из сложной ситуации для предпринимателей.
«Конечно же, радикально и серьезно повлиять на ситуацию занятости секторов малого и среднего предпринимательства эти работы не могут. Это совершенно понятно, единственное, это может дать некие возможности людям, которые совсем потеряли работу. Даже с точки зрения психологии, они могут улучшить их самочувствие. Но говорить о том, что это может повлиять на рынок труда в секторе малого и среднего бизнеса, нельзя», – отметил эксперт.
Специалист напомнил, что сейчас бизнес ждет очередной пакет мер поддержки от правительства, надеясь, что он будет нацелен на всю экономику, а не только на ее отдельные субъекты.
«Малый и средний бизнес сейчас ждет две важные вещи: ту программу, которую президент поручил правительству представить, где должны быть предложены справедливые и понятные правила выхода из этой сложной ситуации, в которой мы все находимся. Должны появиться оптимизм и желания бороться за свой бизнес, за рабочие места и занятость людей. И второе, конечно, это сам выход на работу. Как минимум, ослабление карантина с соблюдением всех осторожностей. Эти вещи, при правильной и справедливой предложенной программе, могут абсолютно точно помочь, и программа должна быть в интересах всей экономики, не отдельных субъектов. Если это будет сделано, то я уверен, что уже во втором полугодии малый и средний бизнес поднимутся, начнут давать рабочие места, налоги и все остальное», – подчеркнул он.
Омбудсмен также напомнил о том, что в российской истории уже были случаи, когда экономика могла оправиться от крупных потрясений именно благодаря малому и среднему предпринимательству.
«В нашей истории есть огромное количество примером, как малый и средний бизнес вытаскивал людей из нищеты, голода, разрухи. К примеру, после революции, когда страна лежала практически в руинах, большевики все разрушили, но объявили Новую экономическую политику (НЭП), это очень интересная программа по развитию малого и среднего бизнеса. Она за год подняла разрушенную Россию, кормила всех», – напомнил Виктор Ермаков.
Ранее России предсказали два сценария по уровню безработицы в стране, которые могут быть достигнуты по итогам пандемии коронавируса. Согласно оптимистичному прогнозу, до конца 2020 года количество безработных в стране увеличится до пяти миллионов, по пессимистичному сценарию – до семи миллионов человек. В свою очередь, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с НСН сравнил любые прогнозы сегодня с гаданием на кофейной гуще.
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