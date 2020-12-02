Совфед одобрил приостановку компенсаций советских сбережений до 2024 года
Совет Федерации одобрил закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года. Закон был внесен правительством.
Закон о компенсации сбережений был принят в 1995 году. При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 году составляет 48,14 трлн рублей, в 2022 году - 50,10 трлн рублей, в 2023 году - 52,10 трлн рублей.
Экономист Сергей Хестанов ранее в эфире НСН назвал причину отсутствия сбережений у большинства жителей России.
Новую льготную категорию «жертвы перестройки» предложил ввести зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.
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