Совфед одобрил приостановку компенсаций советских сбережений до 2024 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года. Закон был внесен правительством.

Закон о компенсации сбережений был принят в 1995 году. При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 году составляет 48,14 трлн рублей, в 2022 году - 50,10 трлн рублей, в 2023 году - 52,10 трлн рублей.

Россияне забрали за месяц $1,2 млрд с валютных вкладов

Экономист Сергей Хестанов ранее в эфире НСН назвал причину отсутствия сбережений у большинства жителей России.

Новую льготную категорию «жертвы перестройки» предложил ввести зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВкладыСовет Федерации РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры