Все равно сгорят. Почему россияне не копят

Экономист в эфире НСН назвал причину отсутствия сбережений у большинства жителей России.



Не имеют никаких накоплений почти две трети россиян (63,6%). Таковы результаты соцопроса, проведенного научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Как пишет РБК, даже среди тех, у кого сбережения есть, большинству в случае внезапной потери источника дохода хватит их на полгода.

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН назвал причину такого положения дел.

Хранить сбережения в рублях посоветовал россиянам министр финансов

«Более 10 лет эта цифра стабильна, что 60% россияне не имеют сбережений. Главная причина – это негативный сберегательный опыт. Люди периодически, примерно раз в 10 лет, теряют свои сбережения. Девальвация 1998 года, 2008-го, 2015-го. До этого, в эпоху распада СССР было многократное обесценивание. Люди понимают, что они будут сберегать, отказывать себе в чем-то здесь и сейчас, а потом что-то случится и их сбережения сгорят. У нас сейчас уровень зарплаты сопоставим с китайским. Но при этом у китайцев радикально больше сбережений», - заметил он.

Отметим, что больше 60% участников социологического исследования сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Вклады