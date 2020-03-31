Все равно сгорят. Почему россияне не копят
Экономист в эфире НСН назвал причину отсутствия сбережений у большинства жителей России.
Не имеют никаких накоплений почти две трети россиян (63,6%). Таковы результаты соцопроса, проведенного научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Как пишет РБК, даже среди тех, у кого сбережения есть, большинству в случае внезапной потери источника дохода хватит их на полгода.
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН назвал причину такого положения дел.
«Более 10 лет эта цифра стабильна, что 60% россияне не имеют сбережений. Главная причина – это негативный сберегательный опыт. Люди периодически, примерно раз в 10 лет, теряют свои сбережения. Девальвация 1998 года, 2008-го, 2015-го. До этого, в эпоху распада СССР было многократное обесценивание. Люди понимают, что они будут сберегать, отказывать себе в чем-то здесь и сейчас, а потом что-то случится и их сбережения сгорят. У нас сейчас уровень зарплаты сопоставим с китайским. Но при этом у китайцев радикально больше сбережений», - заметил он.
Отметим, что больше 60% участников социологического исследования сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Россия направит в США гумпомощь для борьбы с коронавирусом
- США по числу жертв коронавируса обошли Китай
- Большая часть России ушла в режим самоизоляции
- «В порядке»: Пресс-секретарь Собянина рассказала о самочувствии мэра Москвы
- Совфед одобрил законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС