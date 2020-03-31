Все равно сгорят. Почему россияне не копят

«Более 10 лет эта цифра стабильна, что 60% россияне не имеют сбережений. Главная причина – это негативный сберегательный опыт. Люди периодически, примерно раз в 10 лет, теряют свои сбережения. Девальвация 1998 года, 2008-го, 2015-го. До этого, в эпоху распада СССР было многократное обесценивание. Люди понимают, что они будут сберегать, отказывать себе в чем-то здесь и сейчас, а потом что-то случится и их сбережения сгорят. У нас сейчас уровень зарплаты сопоставим с китайским. Но при этом у китайцев радикально больше сбережений», - заметил он.

Отметим, что больше 60% участников социологического исследования сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.

