Россияне забрали за месяц $1,2 млрд с валютных вкладов

Как говорят эксперты, это связано с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса граждан России к альтернативным инструментам сбережения.

Ранее Сбербанк ограничил возможность открытия долларовых вкладов, оставив в базовой линейке продуктов только вклады «Сохраняй» и «Сохраняй онлайн». Средства на этих долларовых вкладах можно разместить минимум на шесть месяцев, хотя раньше можно было и на три. Пополнять такой вклад нельзя, не получится и частично снять с него средства.

