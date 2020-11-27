Россияне забрали за месяц $1,2 млрд с валютных вкладов

Российские банки продолжают фиксировать отток средств с валютных вкладов, сообщает РИА Новости.

В октябре этот процесс ускорился: граждане забрали 1,16 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда долларов в сентябре. Отток средств с депозитов продолжается десятый месяц подряд - с начала текущего года уже почти 13 миллиардов долларов.

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Как говорят эксперты, это связано с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса граждан России к альтернативным инструментам сбережения.

Ранее Сбербанк ограничил возможность открытия долларовых вкладов, оставив в базовой линейке продуктов только вклады «Сохраняй» и «Сохраняй онлайн». Средства на этих долларовых вкладах можно разместить минимум на шесть месяцев, хотя раньше можно было и на три. Пополнять такой вклад нельзя, не получится и частично снять с него средства.

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