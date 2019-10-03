«Деструктивная ерунда». В Совфеде отреагировали на «жертв перестройки»

Новую льготную категорию «жертвы перестройки» предложил ввести зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Как сообщает RT, депутат считает, перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, которую пережили граждане СССР во второй половине 1980-х.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.