«Деструктивная ерунда». В Совфеде отреагировали на «жертв перестройки»

3 октября 201912:00
Георгий Гагарин

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике эфире НСН рассказал, что думает об инициативе депутата Чернышева.



Новую льготную категорию «жертвы перестройки» предложил ввести зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Как сообщает RT, депутат считает, перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, которую пережили граждане СССР во второй половине 1980-х.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.

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«Что за ерунда. Даже не хочу серьезно обсуждать. Все, что происходило в тот период времени, касалось всей страны. Вся страна должна быть признана, от мала до велика? Кто-то потерял пенсии, кто-то – сбережения, кто-то жилье, спасаясь от националистических разборок, которые были в союзных республиках. По многим категориям государственные решения были уже приняты. Крайне деструктивное предложение. Надо двигаться вперед, чего оглядываться на 91 год?» - риторически спросил сенатор.

Напомним, курс на «перестройку» - кардинальную реформу советской системы - был провозглашен последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на пленуме партии в январе 1987 года. Ему предшествовала попытка совершенствования экономической модели хозяйствования в СССР, так называемого «ускорения», начатая в апреле 1985 года. Итогом этих преобразований стали либерализация советского общества и крах СССР.

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ФОТО: РИА Новости//Ю.Петшаковский
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