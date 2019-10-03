«Деструктивная ерунда». В Совфеде отреагировали на «жертв перестройки»
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике эфире НСН рассказал, что думает об инициативе депутата Чернышева.
Новую льготную категорию «жертвы перестройки» предложил ввести зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Как сообщает RT, депутат считает, перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, которую пережили граждане СССР во второй половине 1980-х.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.
«Что за ерунда. Даже не хочу серьезно обсуждать. Все, что происходило в тот период времени, касалось всей страны. Вся страна должна быть признана, от мала до велика? Кто-то потерял пенсии, кто-то – сбережения, кто-то жилье, спасаясь от националистических разборок, которые были в союзных республиках. По многим категориям государственные решения были уже приняты. Крайне деструктивное предложение. Надо двигаться вперед, чего оглядываться на 91 год?» - риторически спросил сенатор.
Напомним, курс на «перестройку» - кардинальную реформу советской системы - был провозглашен последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на пленуме партии в январе 1987 года. Ему предшествовала попытка совершенствования экономической модели хозяйствования в СССР, так называемого «ускорения», начатая в апреле 1985 года. Итогом этих преобразований стали либерализация советского общества и крах СССР.
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