Совфед надеется на позитив в отношении новых накопительных пенсий

Новая система накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — позволит россиянам оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, министр финансов Антон Силуанов поддержал такое предложение. Замминистра уточнил, что налоговый вычет предполагается учесть в ГПП для взносов, превышающих 6% зарплаты. Помимо указанной новая система пенсионных накоплений предусматривает также налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% от заработной платы и повышающий коэффициент для работодателя к льготе по налогу на прибыль, если он участвует в софинансировании пенсии работника.

Взвешенным и реалистичным назвал ГПП в эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Там присутствует добровольный принцип и участие работодателя. Это получаются накопительно-корпоративные модели, что придает уверенность и работнику, и работодателю — есть возможность с помощью вот этих рычагов задержать на предприятии квалифицированного специалиста. Все, что связано с добровольностью, вариативностью, привлечением возможностей работодателей — симпатично и будет воспринято с позитивом. А всякого рода ограничительные меры, которые снижают интересы людей, не найдут поддержки», — считает сенатор.