Совфед надеется на позитив в отношении новых накопительных пенсий
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал НСН, почему россиянам должен понравиться гарантированный пенсионный план.
Новая система накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — позволит россиянам оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, министр финансов Антон Силуанов поддержал такое предложение. Замминистра уточнил, что налоговый вычет предполагается учесть в ГПП для взносов, превышающих 6% зарплаты. Помимо указанной новая система пенсионных накоплений предусматривает также налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% от заработной платы и повышающий коэффициент для работодателя к льготе по налогу на прибыль, если он участвует в софинансировании пенсии работника.
Взвешенным и реалистичным назвал ГПП в эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Там присутствует добровольный принцип и участие работодателя. Это получаются накопительно-корпоративные модели, что придает уверенность и работнику, и работодателю — есть возможность с помощью вот этих рычагов задержать на предприятии квалифицированного специалиста. Все, что связано с добровольностью, вариативностью, привлечением возможностей работодателей — симпатично и будет воспринято с позитивом. А всякого рода ограничительные меры, которые снижают интересы людей, не найдут поддержки», — считает сенатор.
В новой накопительной системе должен быть учет и еще ряд факторов, в том числе выгодность в сравнении с банковскими депозитами.
«Хорошо, что предлагаются модели не жестко связанные со сроком выхода на пенсию, что есть возможность вариативности в зависимости от того, когда человек перед пенсией решил воспользоваться в случае необходимости накопленными возможностями. Кроме того, проценты выгодности вложения средств тоже должны быть привлекательными. Если это будет больше процента от депозита в банке — то и больше будет востребовано людьми, потому что доходность будет выше», — отметил он.
Новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план — Банк России и министерство финансов представили в октябре 2019 года. Предполагается, что пенсию можно будет начать получать после наступления нужного возраста либо спустя 30 лет после начала процесса накоплений. Новая система накопительных пенсий может быть запущена с 2021 года.
Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков пояснил в эфире НСН, что принеся средства в ГПП, вкладчик будет иметь гарантированный инвестиционный доход.
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