Новой системе добровольных отчислений на пенсии предрекли скандалы
Доктор экономических наук рассказал НСН, будут ли россияне вкладывать свои деньги в гарантированный пенсионный план (ГПП) и почему они удивятся, узнав о своих накоплениях по старой системе ОПС.
Минэкономразвития рассчитывает, что россияне принесут почти 1 трлн рублей в первый год запуска системы добровольных пенсионных накоплений в гарантированный пенсионный план (ГПП). Как сообщает РБК, согласно проекту, в 2024 году объем пенсионных взносов в системе возрастет до 3 трлн. Авторы концепции ГПП рассчитывают, что ежегодный прирост средств от граждан будет составлять 0,6-0,8 трлн рублей.
Новую систему добровольных пенсионных накоплений — ГПП — ранее представили ЦБ и Минфин. Схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным. Размер взноса участник схемы сможет определить сам, при желании он сможет сменить негосударственные пенсионные фонды (НПФ) без потери дохода от инвестиций. Инвестированием отчислений займутся НПФ, при этом работодатели смогут софинансировать взносы сотрудников и получать за это налоговые льготы. В ведении ПФР останется страховая часть пенсии.
По планам Минэкономики, россияне добровольно в среднем будут отчислять 2–2,3% со своих зарплат на пенсионные накопления.
Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков пояснил в эфире НСН, что цифры министерства имеют под собой основания. Дело в том, что принеся средства в ГПП, вкладчик будет иметь гарантированный инвестиционный доход.
«По законодательству об обязательном пенсионном страховании (ОПС), которое ввели в 2002 году, государство гарантирует возврат из накопительного пенсионного страхования только суммы перечисленных взносов. А в ГПП гарантируется возврат 1,4 млн рублей. В силу этого, если у вас в ОПС зависли деньги, а там средний размер счета 100-150 тысяч рублей, то значительно эффективней перекинуть эти деньги в ГПП, чем оставлять в ОПС. В ГПП будет сохраняться и гарантироваться инвестиционный доход. А в ОПС инвестиционный доход не гарантирован к сохранению», — сказал экономист.
Сейчас в стране порядка 40 НПФ, это крупные компании, которые исчезать с рынка не собираются. В 2002 году их было более 200, и большинство из них были мошенниками. Но и теперь никто в полной мере не может быть защищен от мошеннических схем, которыми могут воспользоваться НПФ.
«Штука в том, что вот вы перевелись в ГПП, какое-то время там ваши деньги покрутились, зафиксировался инвестиционный доход, и теперь он гарантирован. Это внушает чуть больше надежды, что не кинут. Но получится это или нет — я не знаю. В НПФ всегда есть искушение получить взносы застрахованных, бросить их в действительно эффективное дело, получить инвестиционный доход, под объявление о получении большого инвестиционного дохода — скажем 8% — привлечь новых вкладчиков, а потом через аффилированную УК сделать якобы неэффективное вложение. Ну, так случилось. После этого взносы возвращаются, а инвестиционный доход испарился», — подчеркнул Гудков.
В идеале вложить деньги в ГПП было бы выгодней, чем на депозит в банк.
«Банки очень жадные. Они по депозитам все время будут держать уменьшающуюся ставку. Она будет снижаться вместе с базовой ставкой ЦБ. А ЦБ будет ее снижать, так как снижается инфляция. НПФ в этом отношении более свободны. Они могут вкладываться в акции, облигации, другие финансовые инструменты. От этих вложений всю полученную сумму они должны разносить по пенсионным счетам, оставляя себе маржу в размере не более 5% от размещенных средств. То есть банки вам дают столько, сколько обещают, а НПФ — все, за исключением 5%», — пояснил собеседник НСН.
Андрей Гудков также не исключил, что старт новой пенсионной системы будет сопровождаться скандалами.
«В ОПС государство отчисляло 6% от суммы зарплат. Но в 2014 году это прекратилось, счета были заморожены. И теперь все, что у тебя накопилось в ОПС, будет как бонус. Ждите скандалов, когда люди придут переводить свои ОПСовские счета в ГПП. А денег-то там упс… Они заморожены с 2014 года, но деньги-то все эти пять лет крутились и на них должен быть инвестиционный доход», — сказал экономист.
В свою очередь взносы на обязательное пенсионное страхование, которое останется в ведении Пенсионного фонда России, будут составлять 6,1 трлн рублей.
Новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план — Банк России и министерство финансов представили в октябре 2019 года. Предполагается, что пенсию можно будет начать получать после наступления нужного возраста либо спустя 30 лет после начала процесса накоплений. Новая система накопительных пенсий может быть запущена с 2021 года.
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