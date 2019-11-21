Новой системе добровольных отчислений на пенсии предрекли скандалы

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков пояснил в эфире НСН, что цифры министерства имеют под собой основания. Дело в том, что принеся средства в ГПП, вкладчик будет иметь гарантированный инвестиционный доход.

«По законодательству об обязательном пенсионном страховании (ОПС), которое ввели в 2002 году, государство гарантирует возврат из накопительного пенсионного страхования только суммы перечисленных взносов. А в ГПП гарантируется возврат 1,4 млн рублей. В силу этого, если у вас в ОПС зависли деньги, а там средний размер счета 100-150 тысяч рублей, то значительно эффективней перекинуть эти деньги в ГПП, чем оставлять в ОПС. В ГПП будет сохраняться и гарантироваться инвестиционный доход. А в ОПС инвестиционный доход не гарантирован к сохранению», — сказал экономист.

Сейчас в стране порядка 40 НПФ, это крупные компании, которые исчезать с рынка не собираются. В 2002 году их было более 200, и большинство из них были мошенниками. Но и теперь никто в полной мере не может быть защищен от мошеннических схем, которыми могут воспользоваться НПФ.

«Штука в том, что вот вы перевелись в ГПП, какое-то время там ваши деньги покрутились, зафиксировался инвестиционный доход, и теперь он гарантирован. Это внушает чуть больше надежды, что не кинут. Но получится это или нет — я не знаю. В НПФ всегда есть искушение получить взносы застрахованных, бросить их в действительно эффективное дело, получить инвестиционный доход, под объявление о получении большого инвестиционного дохода — скажем 8% — привлечь новых вкладчиков, а потом через аффилированную УК сделать якобы неэффективное вложение. Ну, так случилось. После этого взносы возвращаются, а инвестиционный доход испарился», — подчеркнул Гудков.

В идеале вложить деньги в ГПП было бы выгодней, чем на депозит в банк.

«Банки очень жадные. Они по депозитам все время будут держать уменьшающуюся ставку. Она будет снижаться вместе с базовой ставкой ЦБ. А ЦБ будет ее снижать, так как снижается инфляция. НПФ в этом отношении более свободны. Они могут вкладываться в акции, облигации, другие финансовые инструменты. От этих вложений всю полученную сумму они должны разносить по пенсионным счетам, оставляя себе маржу в размере не более 5% от размещенных средств. То есть банки вам дают столько, сколько обещают, а НПФ — все, за исключением 5%», — пояснил собеседник НСН.

Андрей Гудков также не исключил, что старт новой пенсионной системы будет сопровождаться скандалами.

«В ОПС государство отчисляло 6% от суммы зарплат. Но в 2014 году это прекратилось, счета были заморожены. И теперь все, что у тебя накопилось в ОПС, будет как бонус. Ждите скандалов, когда люди придут переводить свои ОПСовские счета в ГПП. А денег-то там упс… Они заморожены с 2014 года, но деньги-то все эти пять лет крутились и на них должен быть инвестиционный доход», — сказал экономист.

В свою очередь взносы на обязательное пенсионное страхование, которое останется в ведении Пенсионного фонда России, будут составлять 6,1 трлн рублей.

Новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план — Банк России и министерство финансов представили в октябре 2019 года. Предполагается, что пенсию можно будет начать получать после наступления нужного возраста либо спустя 30 лет после начала процесса накоплений. Новая система накопительных пенсий может быть запущена с 2021 года.

