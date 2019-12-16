Россиян заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий

Предполагается, что новая система пенсионных накоплений будет включать в себя три льготы, пишет Ura.ru. Так, помимо указанной, это налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% от заработной платы, а также повышающий коэффициент для работодателя к льготе по налогу на прибыль, если он участвует в софинансировании пенсии работника. Размер коэффициента будет составлять от 1,03 до 1,06.

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков пояснил в эфире НСН, что принеся средства в ГПП, вкладчик будет иметь гарантированный инвестиционный доход.

«По законодательству об обязательном пенсионном страховании (ОПС), которое ввели в 2002 году, государство гарантирует возврат из накопительного пенсионного страхования только суммы перечисленных взносов. А в ГПП гарантируется возврат 1,4 млн рублей. В силу этого, если у вас в ОПС зависли деньги, а там средний размер счета 100-150 тысяч рублей, то значительно эффективней перекинуть эти деньги в ГПП, чем оставлять в ОПС. В ГПП будет сохраняться и гарантироваться инвестиционный доход. А в ОПС инвестиционный доход не гарантирован к сохранению», — сказал экономист.

