Россиян заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий
Новая система накопительных пенсий – гарантированный пенсионный план – позволит россиянам оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в [размере] 120 тыс. руб. тоже был учтен в ГПП для взносов, превышающих 6% зарплаты», — цитирует РБК слова Моисеева.
Предполагается, что новая система пенсионных накоплений будет включать в себя три льготы, пишет Ura.ru. Так, помимо указанной, это налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% от заработной платы, а также повышающий коэффициент для работодателя к льготе по налогу на прибыль, если он участвует в софинансировании пенсии работника. Размер коэффициента будет составлять от 1,03 до 1,06.
Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков пояснил в эфире НСН, что принеся средства в ГПП, вкладчик будет иметь гарантированный инвестиционный доход.
«По законодательству об обязательном пенсионном страховании (ОПС), которое ввели в 2002 году, государство гарантирует возврат из накопительного пенсионного страхования только суммы перечисленных взносов. А в ГПП гарантируется возврат 1,4 млн рублей. В силу этого, если у вас в ОПС зависли деньги, а там средний размер счета 100-150 тысяч рублей, то значительно эффективней перекинуть эти деньги в ГПП, чем оставлять в ОПС. В ГПП будет сохраняться и гарантироваться инвестиционный доход. А в ОПС инвестиционный доход не гарантирован к сохранению», — сказал экономист.
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