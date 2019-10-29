В России представлена новая система пенсионных накоплений

Банк России и министерство финансов официально представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. О законопроекте рассказали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Предполагается, что новый механизм даст возможность гражданам самим финансировать свою негосударственную пенсию при определённой поддержке государства, передает RT. Главным стимулом, который призван привлечь россиян к участию в ГПП, станет возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях и право передачи по наследству накопленных средств.

Как отмечает Ura.ru, присоединиться к Плану можно будет исключительно добровольно, договор вступит в силу после первого платежа. Величину взноса участник будет определять самостоятельно, при этом, имея возможность изменять её. Однако от уплаты НДФЛ будут избавлены только те взносы, которые не превышают 6% от уровня заработной платы.

Предполагается, что пенсию можно будет начать получать после наступления нужного возраста, либо спустя 30 лет после начала процесса накоплений. Новая система накопительных пенсий может быть запущена с 2021 года.

