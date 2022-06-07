Ефимов: московские производители стройматериалов наращивают объем инвестиций

Столичные производители строительных материалов увеличили объем инвестиций в основной капитал. Только за последние пять лет объём вложений вырос более чем в четыре раза. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в прошлом году предприятия отросли направили на эти цели 2,2 миллиарда рублей. При этом по итогам последних пяти лет выручка таких компаний увеличилась почти вдвое – до 61 миллиарда рублей.

При этом Заммэра уточнил, что средства идут на расширение и модернизацию производственных площадок. К производителям стройматериалов в городе относятся предприятия по созданию систем вентиляции для промышленных объектов, изготовители дверей, окон, металлических конструкций и производители по некоторым другим направлениям.

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«Объем выпущенной в столице строительной продукции по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос более чем на 42 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года. Предприятия уже поставили заказчикам продукцию на 48,8 миллиарда рублей, что значительно выше прошлогодних показателей и почти в два раза превышает объемы 2020 года», – добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы неоднократно подчёркивал, что город намерен активно помогать компаниям строительной отрасли. Например, инвесторы, которые планируют построить в городе предприятия, имеют возможность арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке один рубль в год. Кроме того, на реализацию инвестпроектов по строительству объектов нежилого назначения столичные организации могут получить льготные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Для этого в Фонд дополнительно направили 10 миллиардов рублей. Такая же сумма была выделена на льготные кредиты компаниям на пополнение оборотных средств. Также Сергей Собянин принял решение снизить для компаний строительной отрасли ставки по таким займам – с 12% до 9%.

