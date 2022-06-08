Вице-мэр Бочкарёв: Москва активно переходит на отечественный софт в строительстве
Строительный комплекс в Москве переходит на технологии информационного моделирования (BIM), а также усиливает отечественное программное обеспечение в отрасли. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Сегодня в рамках текущих московских проектов происходит внедрение отечественных программных продуктов. Например, отечественное ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных», — пояснил заместитель мэра.
При этом переход на отечественные программы проектирования, как отмечает Бочкарёв, проводится без сбоев и переноса сроков реализации строительных проектов. Используемые программы, такие как nanoCAD, Renga, CADLib, Pilot-ICE, позволяют проектировать и возводить самые разные здания.
«В настоящий момент с использованием технологий информационного моделирования в городе проектируются объекты самого разного назначения: пожарные депо, школы, жилые дома, спорткомплексы, а также инженерные коммуникации и дороги», — добавил Бочкарёв.
Ранее глава Стройкомплекса пояснил, что цифровизация коснется деятельности как бюджетных застройщиков, так и частных компаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского
- В Москве один человек пострадал при обрушении строительных лесов
- Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
- Росгвардия ликвидировала крупные схроны с оружием и боеприпасами в Донбассе
- Автомобиль врезался в толпу людей в центре Берлина
- Ростуризм объявил о досрочном завершении продаж путевок по детскому кешбэку
- Лавров назвал несерьезными условия Зеленского по переговорам
- ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова
- Власти Запорожской области допустили проведение референдума о присоединении к РФ осенью
- Черногория прекратила вещание российских телеканалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru