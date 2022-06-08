Вице-мэр Бочкарёв: Москва активно переходит на отечественный софт в строительстве

Строительный комплекс в Москве переходит на технологии информационного моделирования (BIM), а также усиливает отечественное программное обеспечение в отрасли. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сегодня в рамках текущих московских проектов происходит внедрение отечественных программных продуктов. Например, отечественное ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных», — пояснил заместитель мэра.

При этом переход на отечественные программы проектирования, как отмечает Бочкарёв, проводится без сбоев и переноса сроков реализации строительных проектов. Используемые программы, такие как nanoCAD, Renga, CADLib, Pilot-ICE, позволяют проектировать и возводить самые разные здания.

«В настоящий момент с использованием технологий информационного моделирования в городе проектируются объекты самого разного назначения: пожарные депо, школы, жилые дома, спорткомплексы, а также инженерные коммуникации и дороги», — добавил Бочкарёв.

Ранее глава Стройкомплекса пояснил, что цифровизация коснется деятельности как бюджетных застройщиков, так и частных компаний.

