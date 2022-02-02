СМИ: В России хотят упростить принятие собственниками решений о капремонте домов

Количество голосов собственников квартир, необходимое для принятия решений о капитальном ремонте домов, предложили уменьшить до 50%. Сейчас для этого нужно собрать мнения 2/3 собственников, что практически невозможно, пояснила «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ планируется внести в Госдуму весной, рассказала она.

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По словам Разворотневой, если изменения будут приняты, то в результате граждане получат упрощенный доступ к решениям о капремонте, его стоимости, перечне и очередности проведения работ.

Сейчас, если сдачи платы за капремонт жильцы не могут провести собрание, то через полгода решение о проводимых работах принимают за них органы местного самоуправления. Часто, по словам Разворотневой, ремонтируют не то, что в приоритете у жильцов.

Кроме того, если средства накапливаются на спецсчете дома, то без согласия собрания ремонт вовсе не проводится.

Сфера ЖКХ нуждается в реформации, однако правительство не намерено ничего с этим делать, заявил ранее председатель Союза жилищных организаций, юрист Константин Крохин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ГосдумаКапремонт
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