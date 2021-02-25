Самая дешевая вакцина. Вирусолог объяснил снижение цен на «Спутник V»

Минздрав снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V» с 1942 рублей за два компонента до почти 867 рублей. Как пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, это стало возможным, благодаря росту объемов его производства за счет оптимизации технологии.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в интервью НСН, что на темпах вакцинации этот факт вряд ли скажется.

«Всегда большие накладные расходы на первых этапах, а когда начинается масштабное производство, цена падает. Я думаю, что немалую роль тут играет и реноме – "самая дешевая вакцина". Скажется ли снижение цены на темпах вакцинации? Государство немного выиграет на этом, но у государства тоже карман не резиновый, потому что в конечном итоге оно за всё и платит», - считает собеседник НСН.

Добавим, зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, которую применяют в российских программах иммунизации.