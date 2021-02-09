Жириновский назвал глупостью высказывание Зеленского о «Спутник V»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал глупостью высказывание президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине «Спутник V».
Ранее украинский лидер, комментируя вероятность использования на территории Украины российскую вакцину от коронавиурса, заявил, что «украинцы не кролики», на них экспериментировать нельзя.
Жириновский выразил несогласие по поводу высказывания Зеленского.
«Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину!», - заявил политик, добавив, что все лекарства – это эксперименты.
«Что винить, какие кролики? Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?» - заявил лидер ЛДПР.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- Песков оценил идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям
- «В кошки-мышки играть не будем». Песков прокомментировал акцию оппозиции с фонариками
- Песков прокомментировал отказ Зеленского от покупки «Спутника V»
- Партия «Оплот России» ликвидирована по решению Верховного суда
- Жириновский назвал глупостью высказывание Зеленского о «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru