Жириновский назвал глупостью высказывание Зеленского о «Спутник V»

Жириновский выразил несогласие по поводу высказывания Зеленского.

«Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину!», - заявил политик, добавив, что все лекарства – это эксперименты.

«Что винить, какие кролики? Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?» - заявил лидер ЛДПР.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время.

