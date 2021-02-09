Жириновский назвал глупостью высказывание Зеленского о «Спутник V»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал глупостью высказывание президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине «Спутник V».

Ранее украинский лидер, комментируя вероятность использования на территории Украины российскую вакцину от коронавиурса, заявил, что «украинцы не кролики», на них экспериментировать нельзя.

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Жириновский выразил несогласие по поводу высказывания Зеленского.

«Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину!», - заявил политик, добавив, что все лекарства – это эксперименты.

«Что винить, какие кролики? Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?» - заявил лидер ЛДПР.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВакцинаВладимир ЗеленскийВладимир Жириновский
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