Иммунолог назвал преимущества «ЭпиВакКороны» над «Спутник V»

«РНК синтезировалась под новые мутации, это не особо сложно. Пару недель – и будет готов новый вариант вакцины. Надеюсь, не придется проводить новые три стадии клинических испытаний. Это будет нечто подобное гриппозной вакцине, ведь она каждый год делается новая. Конечно, тесты должны быть, но не на полтора года. Кстати, это не будет проблемой и для вакцины «ЭпиВакКорона». Центр «Вектор» использовал пептиды. Несмотря на то, что там более сложная технология для изменений под мутировавший коронавирус, я вижу даже больше перспектив у «ЭпиВакКороны», - отметил он.

Иммунолог добавил, что страны, не закупившие вакцину, остаются очагами COVID-19.

«Из 270 стран только 75 участвуют в программе вакцинации. Еще около 100 стран будут получать вакцину бесплатно, но ровно столько, сколько для них останется. А пока что эти страны представляют собой резервуары вирусной инфекции, которая циркулирует среди населения», - заключил собеседник НСН.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН опроверг более высокую смертоносность британского штамма коронавируса.

