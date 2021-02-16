Иммунолог назвал преимущества «ЭпиВакКороны» над «Спутник V»
Врач аллерголог-иммунолог в эфире НСН рассказал, какая из вакцин наиболее перспективна в борьбе с новыми штаммами коронавируса.
Исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну мутацию коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться по меньшей мере в десяти странах, пишет The Guardian. Ранее стало известно, что другой британский штамм - B117 - оказался более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30-70 процентов более смертоносным.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что для платформы, на которой построена вакцина «Спутник V», новые мутации проблем не создают.
«РНК синтезировалась под новые мутации, это не особо сложно. Пару недель – и будет готов новый вариант вакцины. Надеюсь, не придется проводить новые три стадии клинических испытаний. Это будет нечто подобное гриппозной вакцине, ведь она каждый год делается новая. Конечно, тесты должны быть, но не на полтора года. Кстати, это не будет проблемой и для вакцины «ЭпиВакКорона». Центр «Вектор» использовал пептиды. Несмотря на то, что там более сложная технология для изменений под мутировавший коронавирус, я вижу даже больше перспектив у «ЭпиВакКороны», - отметил он.
Иммунолог добавил, что страны, не закупившие вакцину, остаются очагами COVID-19.
«Из 270 стран только 75 участвуют в программе вакцинации. Еще около 100 стран будут получать вакцину бесплатно, но ровно столько, сколько для них останется. А пока что эти страны представляют собой резервуары вирусной инфекции, которая циркулирует среди населения», - заключил собеседник НСН.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН опроверг более высокую смертоносность британского штамма коронавируса.
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