«Смотрят, как тонет»: В крахе автоконцерна Volkswagen обвинили власти Германии

Volkswagen - это национальный бренд Германии, правительство страны просто смотрит, как немецкое достояние тонет, сказал НСН Вячеслав Жигалов.

Китайские автопроизводители выжидают момент, чтобы купить активы немецкого концерна Volkswagen дешевле, а в будущем наращивать свое присутствие на европейском континенте, сказал в эфире НСН глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.

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Китайские чиновники и автопроизводители следят за закрытием немецких заводов, особенно предприятий Volkswagen, сообщило ранее агентство Reuters. По информации источника, знакомого с позицией китайского правительства, покупка таких заводов позволит Китаю усилить влияние в немецкой автомобильной промышленности. Такой шаг может стать одной из самых политически чувствительных китайских инвестиций на данный момент. Жигалов предрек закрытие многих заводов Volkswagen в Германии.

«Здесь в чистом виде использование ситуации, поскольку дела у концерна плохи, они объявили о закрытии трех заводов. Думаю, закроется еще больше. Это хороший момент для того, чтобы спастись концерну Volkswagen, а также для основательного захода китайских производителей на европейский рынок. Смысл в том, чтобы дешево купить активы Volkswagen, а дальше уже развивать свое присутствие в Европе. В России, например, уже представлены китайские Jetta, очень похожие на немецкие авто от Volkswagen», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, немецкому концерну может понадобиться помощь правительства страны, однако ожидать от властей можно чего угодно.

«Volkswagen - это национальный бренд Германии. Я не понимаю, как можно так относиться к достоянию страны, отпустив его и смотря, как оно тонет. Я все же надеюсь, что правительство предпримет какие-то усилия для спасения концерна. Однако, видя, что там творится на политическом уровне, можно ожидать всего», - заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с НСН заявил, что сегодня на мировом рынке автомобилей происходит экономическая революция, поскольку европейские марки не успевают за технологическим развитием отрасли, в отличие от китайских машин.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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