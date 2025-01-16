«Смотрят, как тонет»: В крахе автоконцерна Volkswagen обвинили власти Германии

По его словам, немецкому концерну может понадобиться помощь правительства страны, однако ожидать от властей можно чего угодно.

«Volkswagen - это национальный бренд Германии. Я не понимаю, как можно так относиться к достоянию страны, отпустив его и смотря, как оно тонет. Я все же надеюсь, что правительство предпримет какие-то усилия для спасения концерна. Однако, видя, что там творится на политическом уровне, можно ожидать всего», - заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с НСН заявил, что сегодня на мировом рынке автомобилей происходит экономическая революция, поскольку европейские марки не успевают за технологическим развитием отрасли, в отличие от китайских машин.

