Девять заводов Volkswagen в ФРГ прекратили работу из-за забастовки
Конвейеры девяти немецких заводов Volkswagen были остановлены в результате предупредительной забастовки рабочих. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что акция продлилась два часа. При этом вечерняя смена на данных предприятиях также намерена провести двухчасовую забастовку.
Сотрудники заводов протестуют закрытия части производства и сокращений. Переговоры между крупнейший профсоюзом Германии IG Metall и Volkswagen назначены на 9 декабря.
Ранее гендиректор Volkswagen Томас Шефер назвал неизбежным закрытие заводов в Германии и увольнения рабочих с целью сокращения расходов концерна на четыре млрд евро, сообщает «Газета.Ru».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США готовят новый пакет вооружений для Украины на $725 млн
- Основателю партии «Грузинская мечта» Иванишвили запретили въезд в Литву
- Опубликован проект плана Трампа по разрешению конфликта на Украине
- Путин пояснил, как решить проблему нехватки рабочих рук
- Захарова объяснила, на какие «три буквы» Зеленский послал Россию
- В Минпромторге заявили, что курьеры угрожают экономике
- Девять заводов Volkswagen в ФРГ прекратили работу из-за забастовки
- Житель Белгородской области получил ранение при атаке БПЛА
- Журова объяснила, почему отложили «Игры Дружбы»
- Причиной проблем с покупкой билетов на «Щелкунчика» стала бот-атака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru