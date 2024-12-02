Девять заводов Volkswagen в ФРГ прекратили работу из-за забастовки

Отмечается, что акция продлилась два часа. При этом вечерняя смена на данных предприятиях также намерена провести двухчасовую забастовку.

Сотрудники заводов протестуют закрытия части производства и сокращений. Переговоры между крупнейший профсоюзом Германии IG Metall и Volkswagen назначены на 9 декабря.

Ранее гендиректор Volkswagen Томас Шефер назвал неизбежным закрытие заводов в Германии и увольнения рабочих с целью сокращения расходов концерна на четыре млрд евро, сообщает «Газета.Ru».

