Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda по электромобилям
Автопроизводитель Mitsubishi Motors присоединится к альянсу компаний Nissan Motor и Honda Motor в производстве электромобилей и внедрении интеллектуальных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Honda Motor.
Организации подписали соответствующий меморандум.
«Nissan и Honda работают над дальнейшим расширением инициатив с целью достижения углеродной нейтральности и общества, где нет ДТП. Ведутся... обсуждения с учетом возможных вариантов сотрудничества в таких сферах, как технологии по электрификации, разработка ПО», — указано в заявлении.
Отмечается, что вступление Mitsubishi Motors в альянс «внесет новые знания и сильные стороны», а также стимулирует взаимодействие и новые возможности в бизнесе.
Между тем концерн Volkswagen Group заявил о разработке доступного массового электромобиля, представить его планируют в 2027 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СК Бастрыкин взял дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле под личный контроль
- Посол РФ в Израиле: Убийство Хании уменьшает шансы возвращения заложников
- Российские педагоги рассказали о необычных хобби
- Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на транспорт в Курской области
- Эстония введет полный таможенный контроль на границе с РФ
- Песков: Истребители F-16 не станут панацеей для Украины
- Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda по электромобилям
- Эколог напомнил, что в РФ тоже проводят заплывы в грязных реках
- МЧС: Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми
- Песков: Путин не планирует уходить в отпуск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru