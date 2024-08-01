Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda по электромобилям

Автопроизводитель Mitsubishi Motors присоединится к альянсу компаний Nissan Motor и Honda Motor в производстве электромобилей и внедрении интеллектуальных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Honda Motor.

Организации подписали соответствующий меморандум.

«Nissan и Honda работают над дальнейшим расширением инициатив с целью достижения углеродной нейтральности и общества, где нет ДТП. Ведутся... обсуждения с учетом возможных вариантов сотрудничества в таких сферах, как технологии по электрификации, разработка ПО», — указано в заявлении.

Отмечается, что вступление Mitsubishi Motors в альянс «внесет новые знания и сильные стороны», а также стимулирует взаимодействие и новые возможности в бизнесе.

Между тем концерн Volkswagen Group заявил о разработке доступного массового электромобиля, представить его планируют в 2027 году.

