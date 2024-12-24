Останутся на плаву? Мировой рынок авто настигла революция из-за китайских машин
Многие европейские марки машин сегодня устаревают, а в их развитие не вкладывают средств, отметил в эфире НСН Андрей Ломанов.
Сегодня на мировом рынке автомобилей происходит экономическая революция, поскольку европейские марки не успевают за технологическим развитием отрасли, в отличие от китайских машин, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с НСН.
Японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor (Honda является вторым по величине автопроизводителем Японии, а Nissan – третьим) начали официальные переговоры о слиянии, сообщило Reuters. Переговоры, как отмечает агентство, идут на фоне растущей конкуренции с китайскими концернами, такими как BYD, и американской Tesla. Отмечается, что интеграция приведет к созданию третьей по величине в мире автомобильной группы по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen.
«Это очень нехороший знак, когда компании с мировым именем и в свое время продающие автомобили в огромных объемах пытаются совместно хотя бы остаться на плаву. Мы видим, по большому счету, экономическую революцию на рынке автомобилей, где игроки, не успевающие за технологическим развитием отрасли, просто начинают один за другим исчезать. Пожалуй, одна из первых ласточек – это японские компании, у которых дела идут не очень хорошо. Они, безусловно, завтра-послезавтра не покинут глобальные рынки. Но если они не смогут ускорить технологические процессы внутри своих компаний, подразделений, и не смогут конкурировать с китайцами, то, конечно, перспективы у них совсем не радужные», - сказал Ломанов.
Он отметил, что многие европейские марки машин сегодня устаревают, а в их развитие не вкладывают средств.
«Есть вероятность, что некоторым странам придется просто от китайцев закрываться пошлинами, чтобы сохранить свои традиционные локальные производства, в частности в Японии. Когда говорят, что слияние сделает эти компании условно супергигантами в мире, мы видим, что творится с супергигантом Volkswagen. Это просто катастрофическая ситуация, множество факторов... Это совершенно не значит, что от того, что, например, у Германии сейчас плохо с энергоресурсами, Volkswagen закрывается. Это, по большому счету, симбиоз. Они дошли до той точки, что все стало очень плохо. Им на пятки наступают китайские конкуренты. Они не вкладывали в потенциальные ниши развития своих средств. То же самое касается и японских автомобилей. Все они на сегодняшний момент на глазах морально устаревают. А китайский автопром очень активно наступает на пятки и, скорее всего, обойдет их рано или поздно. А может быть и совсем скоро», - указал собеседник агентства.
Ломанов заявил, что китайские автомобили смогли захватить нишу машин-гаджетов, а также отметил, что цена и комплектация на сегодняшний день решают все.
«Мы видим, что творят китайцы. Это автомобили с потрясающими комплектациями, с очень правильным позиционированием не как автомобиль для удовольствия от вождения, а как автомобиль-гаджет. Они смогли эту нишу себе захватить. При условии, что их автомобили все равно гораздо доступнее, чем автомобили конкурентов. То есть, цена и комплектация автомобиля на сегодняшний момент решают все, поэтому за китайцев голосуют. Тем более, что и качество они подтянули», - добавил он.
О том, что Honda и Nissan ведут переговоры о возможном слиянии, на прошлой неделе сообщала Finacial Times со ссылкой на источники. До этого один из собеседников газеты в топ-менеджменте концерна рассказал, что у Nissan есть один год на поиск якорного инвестора, чтобы предотвратить банкротство, передает «Радиоточка НСН».
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