СМИ: ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты гражданам
Центробанк (ЦБ) разрешил продажу населению долларов и евро, которые получены из различных источников, а не только тех, что поступили в кассы от физлиц после 9 апреля. При этом запрет на реализацию валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ, сохраняется. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на письмо Центробанка, разосланное в кредитно-финансовые организации.
Отмечает, что ЦБ подтвердил отправку документа. Уточняется, что в нем идет речь о смягчении правил в период с начала этой недели до 9 сентября.
Центробанк разрешил послабление в продаже валюты для случаев, когда в банковскую кассу направлены «от сделок с банками-нерезидентами либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством».
Ранее Банк России в рамках концепции совершенствования защиты розничных инвесторов предложил ограничить продажу иностранных акций лицам без статуса квалифицированного инвестора. Об этом сообщала пресс-служба регулятора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+47 093 / сут.
Умерли
384 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+32 641 / сут.
- СМИ: ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты гражданам
- В Германии назвали потенциального преемника президента Украины Владимира Зеленского
- Лавров: «Порядок, основанный на правилах» приведет к расистскому делению мира
- Володин обрадовал учителей отменой заполнения лишних документов с 1 сентября
- В России госпитализировали 4354 человека с коронавирусом за сутки
- Девять новых ударов ВСУ по ЗАЭС зафиксировали на Запорожье
- Три судна с зерном покинули украинские порты накануне
- «Газпром» подает газ для Европы по Украине в объеме 42,2 млн кубометров через «Суджу»
- В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- Парламент Чехии поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru