СМИ: ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты гражданам

Отмечает, что ЦБ подтвердил отправку документа. Уточняется, что в нем идет речь о смягчении правил в период с начала этой недели до 9 сентября.

Центробанк разрешил послабление в продаже валюты для случаев, когда в банковскую кассу направлены «от сделок с банками-нерезидентами либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством».

Ранее Банк России в рамках концепции совершенствования защиты розничных инвесторов предложил ограничить продажу иностранных акций лицам без статуса квалифицированного инвестора. Об этом сообщала пресс-служба регулятора.

