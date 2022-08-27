СМИ: ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты гражданам

Центробанк (ЦБ) разрешил продажу населению долларов и евро, которые получены из различных источников, а не только тех, что поступили в кассы от физлиц после 9 апреля. При этом запрет на реализацию валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ, сохраняется. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на письмо Центробанка, разосланное в кредитно-финансовые организации.

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Отмечает, что ЦБ подтвердил отправку документа. Уточняется, что в нем идет речь о смягчении правил в период с начала этой недели до 9 сентября.

Центробанк разрешил послабление в продаже валюты для случаев, когда в банковскую кассу направлены «от сделок с банками-нерезидентами либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством».

Ранее Банк России в рамках концепции совершенствования защиты розничных инвесторов предложил ограничить продажу иностранных акций лицам без статуса квалифицированного инвестора. Об этом сообщала пресс-служба регулятора.

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ФОТО: РИА Новости
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