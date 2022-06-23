Минфин разрешил инвесторам зачислять валюту от продажи ценных бумаг на иностранные счета
Теперь россиянам вновь разрешено без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Об этом рассказали в Минфине.
Изменения вступили в силу с 17 июня 2022 года.
К тому же теперь резиденты могут зачислять на свои иностранные счета деньги, которые они получают от погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария, банка или другой зарубежной финорганизации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории РФ.
С 1 марта 2022 года россиянам запретили зачислять иностранную валюту на счета и вклады, которые открыты в банках за пределами России. Тогда в Центробанке отмечали, что для зачисления таких средств от продажи ценных бумаг на зарубежный счет необходимо получить разрешение от правкомиссии при Минфине по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
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