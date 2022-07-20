Центробанк ограничит продажи иностранных акций неквалифицированным инвесторам

«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — подчеркнули в ЦБ.

При этом регулятор намерен увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов для получения статуса квалифицированного инвестора. Кроме того, ЦБ планирует пересмотреть максимальный доступный неквалифицированным инвесторам размер плеча, ввести уведомление о рисках при сделках с использованием заемных средств, создать единые реестры квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование перед покупкой сложных фининструментов.

