Центробанк ограничит продажи иностранных акций неквалифицированным инвесторам

Банк России в рамках концепции совершенствования защиты розничных инвесторов предложил ограничить продажу иностранных акций лицам без статуса квалифицированного инвестора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что меры примут на фоне инфраструктурных и санкционных рисков, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов».

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«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — подчеркнули в ЦБ.

При этом регулятор намерен увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов для получения статуса квалифицированного инвестора. Кроме того, ЦБ планирует пересмотреть максимальный доступный неквалифицированным инвесторам размер плеча, ввести уведомление о рисках при сделках с использованием заемных средств, создать единые реестры квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование перед покупкой сложных фининструментов.

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ФОТО: РИА Новости
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