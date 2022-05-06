Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта в Россию

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило окончательный перечень товаров, включающий в себя 96 пунктов, для реализации параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В тексте документа указано, что при ввоза товаров из списка не будут действовать положения п. 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса РФ, который запрещают импорт товаров в страну без разрешения.

Перечень состоит из 96 пунктов и более 200 подпунктов. Он включает в себя удобрения, металлы, керамические изделия, детали и комплектующие, элитные автомобили, мебель, железнодорожную технику и даже ядерное оборудование.

В список также попала звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, мед.техника, часы Apple, музыкальные инструменты и игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:МинпромторгИмпортСанкции
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