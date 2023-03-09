СМИ: Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Французская компания Michelin ведет переговоры о продаже своего бизнеса по продаже шин в России. Об этом заявили в её пресс-службе, сообщает агентство Reuters.

В компании уточнили, что отказались от идеи передачи бизнеса менеджменту в России, так как столкнулись с многочисленными трудностями.

«Мы сейчас находимся на стадии переговоров о передаче бизнеса местной компании», — рассказали в пресс-службе.

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Как отмечается, завершить сделку планируется в ближайшее время. В то же время в пресс-службе отказались назвать компанию с которой ведут переговоры.

Michelin оценил свои потери из-за ухода из России в €202 млн. Свой уход производитель шин из Франции объяснил продолжением спецоперации Вооруженных сил России на территории Украины.

Ранее, как сообщала НСН, производитель шин Michelin продаст свой завод в Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости
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