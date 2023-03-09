СМИ: Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Французская компания Michelin ведет переговоры о продаже своего бизнеса по продаже шин в России. Об этом заявили в её пресс-службе, сообщает агентство Reuters.

В компании уточнили, что отказались от идеи передачи бизнеса менеджменту в России, так как столкнулись с многочисленными трудностями.

«Мы сейчас находимся на стадии переговоров о передаче бизнеса местной компании», — рассказали в пресс-службе.