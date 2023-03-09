СМИ: Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса в России
Французская компания Michelin ведет переговоры о продаже своего бизнеса по продаже шин в России. Об этом заявили в её пресс-службе, сообщает агентство Reuters.
В компании уточнили, что отказались от идеи передачи бизнеса менеджменту в России, так как столкнулись с многочисленными трудностями.
«Мы сейчас находимся на стадии переговоров о передаче бизнеса местной компании», — рассказали в пресс-службе.
Как отмечается, завершить сделку планируется в ближайшее время. В то же время в пресс-службе отказались назвать компанию с которой ведут переговоры.
Michelin оценил свои потери из-за ухода из России в €202 млн. Свой уход производитель шин из Франции объяснил продолжением спецоперации Вооруженных сил России на территории Украины.
Ранее, как сообщала НСН, производитель шин Michelin продаст свой завод в Подмосковье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- СМИ: Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса в России
- Пригожин предрек поражение российской армии без ЧВК «Вагнер»
- Россия включила в санкционный список 144 представителя прибалтийских стран
- Глава Пентагона Остин оценил военное сотрудничество России и Ирана
- Польские военные устанавливают противотанковые ежи на границе с Белоруссией
- В Турции оценили шаги Швеции и Финляндии по выполнению трехстороннего меморандума
- Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль в этом году
- Чехия потребует у России плату за пользование землей по советским договорам
- Роскомнадзор: начата проверка возможной утечки данных в Высшей школе экономики
- Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru