«Мишутка вместо Michelin»: Останется ли Россия без премиальных шин

«Надо смотреть условия передачи. Если они передают им полностью с пакетом технологических документов, российский менеджмент продолжает выпускать абсолютно те же шины с теми же составляющими. Единственное, их нельзя будет называть Michelin, а можно будет назвать "Михаил", "Маша", "Мишутка" или каким-то еще названием. Если они это не продают, а передают российскому менеджменту, возможно, это схема ухода от санкций в серое управление», - сказал «Радиоточке НСН» вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

По его словам, с материалами для производства шин проблем сейчас практически нет.

«Свои заводы у нас есть: они как работали, так и работают. В части поставок материалов для производства шин у нас проблем нет: каучуковая составляющая – это Латинская Америка, Эквадор, Бразилия и Аргентина, часть стран подали заявку на вступление в БРИКС, они являются дружескими. Проблем кроме каких-то химических составляющих или присадок мы не испытываем. Необходима короткая химия, которая составляет не больше 3% в производстве шин, однако и этот вопрос решается – она завозится через другие страны», - отметил эксперт.

При этом, под данным Казаченко, доля импортных шин в России составляет около 50%.

«Доля всех шин, производимых в России и импортируемых из-за рубежа, составляет 50 на 50. То, что передают заводы, – правильное решение. Это надо было сделать давно, потому что и Michelin, и Continental еще в феврале заявляли о своем выходе, а сейчас уже июль и мы только приступили к переходу из одной юрисдикции в другую», - посетовал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации.

Со своей стороны, директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи объяснила «Радиоточке НСН», можно ли заменить западные шины российскими или китайскими.

«У нас есть российские производители шин, но, конечно, они не заменят на 100% иностранных игроков. Пусть у нас не будет производства, но есть же поставки импортируемых шин, например, из того же Китая могут увеличить импорт. Понятно, что премиальные шины будет сложно заменить российскими или китайскими, но параллельный импорт разрешен и теоретически могут поступать Michelin или Bridgestone, но уже не через официальных дистрибьютеров, а по каким-то другим каналам», - отметила Арабаджи.

При этом она призналась, что не слышала публичных заявлений о деталях передачи бизнеса Michelin российскому менеджменту.