Жители Ессентуков заявили, что во многих районах неделями не вывозят мусор.

По их словам, проблемы с вывозом мусора начались еще в июле. В настоящее время город завален отходами, а ливневая канализация не работает. Проживающие на улице России сообщили, что региональный оператор ООО «ЖКХ» отказался вывозить мусор. Коммунальщики заявили о плохих дорогах, стихийной парковке и об отсутствии места для разворота мусоровозов. Местные это не подтверждают.

Похожая ситуация наблюдается во многих районах Ессентуков. Жители неоднократно писали жалобы в мэрию, но «получили только отписки». Они отметили, что местные власти и краевое министерство ЖКХ перекладывают ответственность друг на друга и на Роспотребнадзор, но ситуация не меняется: мусор накапливается, антисанитария растёт.

Ранее Санкт-Петербург завалило мусором из-за забастовки дворников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

