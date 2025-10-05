СМИ: Жена Петросяна с детьми отправилась в отпуск 1 млн рублей

За круиз на шесть дней семья заплатила около 1 млн рублей. Женщина с сыном и дочкой выдвинулись из Москвы в сторону Плёса на четырёхпалубном теплоходе премиум-класса, на котором имеется ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека.

Проживание в двухместной каюте «делюкс» обошлось в 410 тысяч рублей. Такую же она забронировала и для детей, однако чуть дешевле. Питание на теплоходе от шеф-повара — икорный квартет, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина. Программа включает в себя шестидневный тур с лекциями.

