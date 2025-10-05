СМИ: Жена Петросяна с детьми отправилась в отпуск 1 млн рублей
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с детьми отправилась во второй за месяц отпуск, сообщает Telegram-канал Shot.
За круиз на шесть дней семья заплатила около 1 млн рублей. Женщина с сыном и дочкой выдвинулись из Москвы в сторону Плёса на четырёхпалубном теплоходе премиум-класса, на котором имеется ресторан, бар, фитнес-зал и библиотека.
Проживание в двухместной каюте «делюкс» обошлось в 410 тысяч рублей. Такую же она забронировала и для детей, однако чуть дешевле. Питание на теплоходе от шеф-повара — икорный квартет, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина. Программа включает в себя шестидневный тур с лекциями.
Ранее жена Петросяна опровергла данные о миллионном долге юмориста перед ФНС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан туристку смогли спустить вниз
- Жители Ессентуков заявили, что во многих районах неделями не вывозят мусор.
- СМИ: Жена Петросяна с детьми отправилась в отпуск 1 млн рублей
- Количество погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке увеличилось до двух
- Пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей
- СМИ: Украина усилила группировку у Купянска огромным количеством дронов
- Пенсионный коэффициент в 2027 году может вырасти до 168,57 рублей
- СМИ: Предложение Зеленского о бесполётной зоне над Украиной грозит войной с НАТО
- «Мисс Россия – 2025» стала Анастасия Венза из Московской области
- Премьер Грузии заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru