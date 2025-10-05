Жительница Ленобласти заставила мешавших ей строителей заниматься йогой

Женщина жаловалась на стройку в ЖК «Взлетная 16». По ее словам, рабочие регулярно нарушали режим тишины. Тогда она написала в группу застройщика сообщения с призывом научить строителей йоге. ЖК отреагировал творчески и спустя пару дней записал видео, в котором на стройке прошло такое занятие.

Как оказалось, девушка является преподавателем по йоге. В итоге на следующее занятие рабочих она пришла уже в качестве учителя и показала, как правильно делать упражнения.

Ранее россиянам посоветовали регулярно заниматься йогой для снятия стресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

