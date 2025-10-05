Единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан туристку смогли спустить вниз
На Камчатке единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан туристку смогли спустить вниз, сообщает Telegram-канал Shot.
Ее доставили в лагерь у подножья горы. Спасателям пришлось нести женщину на носилках. Минувшей ночью медики на высоте около 1500 метров осмотрели пострадавшую, которая получила серьёзных травм, однако сильно переохладилась и не могла самостоятельно передвигаться.
Её спустили вниз на носилках при сильном ветре и плохих погодных условиях. На это ушла вся ночь. Состояние женщины оценивается как средней тяжести.
Количество погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке увеличилось до двух, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
