Пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей

По ее словам, в таком случае всю сумму могут выплатить пожилому человеку сразу. На выплату накопительной части пенсии могут рассчитывать россиянки от 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Её можно получить в случае, если ее величина в пересчете на месяц менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.

На 2026 год прожиточный минимум пенсионера составит более 16,2 тыс. рублей, а ожидаемый период установлен в 270 месяцев. При умножении 10% от прожиточного минимума пенсионера на 270 месяцев получается сумма около 439 тыс. рублей.

Проект бюджета Соцфонда предусматривает, что в 2026 году более 700 тысяч граждан России смогут единоразово получить пенсионные накопления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

