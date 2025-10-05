Пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей
В России единовременная выплата накопительной пенсии в следующем году будет положена пенсионерам, у кого размер этих накоплений не превышает 440 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.
По ее словам, в таком случае всю сумму могут выплатить пожилому человеку сразу. На выплату накопительной части пенсии могут рассчитывать россиянки от 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Её можно получить в случае, если ее величина в пересчете на месяц менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.
На 2026 год прожиточный минимум пенсионера составит более 16,2 тыс. рублей, а ожидаемый период установлен в 270 месяцев. При умножении 10% от прожиточного минимума пенсионера на 270 месяцев получается сумма около 439 тыс. рублей.
Проект бюджета Соцфонда предусматривает, что в 2026 году более 700 тысяч граждан России смогут единоразово получить пенсионные накопления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей
- СМИ: Украина усилила группировку у Купянска огромным количеством дронов
- Пенсионный коэффициент в 2027 году может вырасти до 168,57 рублей
- СМИ: Предложение Зеленского о бесполётной зоне над Украиной грозит войной с НАТО
- «Мисс Россия – 2025» стала Анастасия Венза из Московской области
- Премьер Грузии заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы
- Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине
- СМИ: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками
- Стало известно об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле
- Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru