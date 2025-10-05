Количество погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке увеличилось до двух
На Камчатке пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина погибла во время спуска от полученных травм, сообщает МЧС России.
Количество погибших увеличилось до двух. В настоящее время спасатели помогают третьей участнице туристической группы спуститься на высоту 1,5 километра, где ее ждут медики для оказания помощи. В спасательной операции задействованы 40 человек.
Ранее стало известно, что один из туристов, сорвавшихся на Вилючинском вулкане, погиб. Кроме того, девушка, которая упала вместе с ним, находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
