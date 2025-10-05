Количество погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке увеличилось до двух

Количество погибших увеличилось до двух. В настоящее время спасатели помогают третьей участнице туристической группы спуститься на высоту 1,5 километра, где ее ждут медики для оказания помощи. В спасательной операции задействованы 40 человек.

Ранее стало известно, что один из туристов, сорвавшихся на Вилючинском вулкане, погиб. Кроме того, девушка, которая упала вместе с ним, находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

