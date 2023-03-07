Производитель шин Michelin продаст свой завод в Подмосковье

Отмечается, что покупателем выступит один из российских дистрибьюторов шин, сделка уже близка к завершению.

В компании Michelin подтвердили, что рассматривают возможность продажи активов в России, однако раскрыть подробности о покупателе и будущем самой фабрики отказались.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН заявил, что столкнувшийся с проблемами «АвтоВАЗ» продолжит работу вопреки всем прогнозам.

