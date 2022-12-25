СМИ: Германия после отказа от российского газа может оказаться в зависимости от Катара

Володин: в Госдуме готовят законопроект о повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну, в том числе после начала спецоперации

Ван И: китайско-российские отношения крепкие, как монолит

СМИ: экс-глава МИД Италии Франко Фраттини скончался в возрасте 65 лет

СМИ: 20 тысяч домов на острове Хоккайдо в Японии столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье от - 5 до -7 градусов, без осадков