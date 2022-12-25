СМИ: Германия после отказа от российского газа может оказаться в зависимости от Катара
Германия, пытаясь заместить российские энергоресурсы, рискует оказаться во власти Катара, что демонстрирует «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Об этом пишет Die Welt.
Журналисты пишут, что на фоне энергетического кризиса страны Персидского залива, в том числе Катар, становятся крупнейшими экспортера природного топлива. В связи с этим в 2022 году представители стран ЕС множество раз побывали в регионе, чтобы договориться о поставках ресурсов, пишет Газета.ru.
По данным издания, компании Германии недавно подписали с Катаром контракты, которые предусматривают поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа с 2026 года. В публикации подчеркиваются опасения по поводу действий правительства Германии, которое в сложившихся условиях «дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал запрет «Газпрому» совершать закупки газа у совместных предприятий с европейскими Wintershall и OMV выше установленной цены. По его словам, это не связано с потолком цен на газ, передает ТАСС.
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