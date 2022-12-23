Песков: Указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен
Запрет «Газпрому» совершать закупки газа у совместных предприятий с европейскими Wintershall и OMV выше установленной цены не связан с потолком цен на газ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Владимир Путин подписал соответствующий указ 22 декабря.
Песков отметил, что это решение связано с действиями недружественных стран, но не является ответом на потолок цен.
Накануне российский лидер Владимир Путин уточнил дату подписания закона, предусматривающего ответные меры на принятие потолка цен на нефть из России. По словам президента, это случится 26 или 27 декабря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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