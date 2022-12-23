Песков: Указ Путина по «Газпрому» не является ответом на потолок цен

Песков отметил, что это решение связано с действиями недружественных стран, но не является ответом на потолок цен.

Накануне российский лидер Владимир Путин уточнил дату подписания закона, предусматривающего ответные меры на принятие потолка цен на нефть из России. По словам президента, это случится 26 или 27 декабря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

