Медведев назвал дурацким решение ЕС о введении потолка цен на газ
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «дурацким» решение Евросоюза ввести потолок цен на российский газ. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее министры энергетики стран ЕС согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, напоминает RT.
По словам Медведева, ограничение стоимости газа, как и в случае ранее введенного потолка цен на нефть, обусловлено не экономической логикой, а «зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские"». Политик подчеркнул, что решение ЕС было принято с множеством оговорок, «позволяющим блокировать его применение», поэтому не сработает серьезным образом.
Кроме того, зампред СБ отметил, что решение о лимите цен на газ в ЕС приняли от бессилия повлиять на ситуацию.
«Цену в 180 евро за кВт/ч (ок. 2000 usd за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне. Значит, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне. Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas (счастливого Рождества (англ.) - НСН)!» — написал Медведев.
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