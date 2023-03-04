СМИ: Евросоюз разрешил Россельхозбанку использовать факс вместо SWIFT

«Банки имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, если кредитная организация не находится под блокирующими санкциями ЕС. Такими альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями: бумага, факс, электронная почта и т.п.», — цитирует сообщение Газета.ru.



Благодаря такому решению российские банки, на которых не распространяются санкции ЕС, могут осуществлять транзакции с кредитными организациями Европы в рамках неподсанкционной торговли – сделок без санкций по импорту и экспорту.

Ранее стало известно, что попавший под американские санкции банк «Приморье» временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям, сообщает РИА Новости.











