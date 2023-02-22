Захарова: Россия занимается созданием альтернативы SWIFT
Россия занимается созданием альтернативы SWIFT, которая будет защищена от внешнего давления. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Для перехода на новую платформу активно развиваются системы и пути передачи финансовой информации, отметила дипломат.
Захарова отметила, что а нынешних реалиях условием экономического развития является переход во взаиморасчетах с партнерами в национальные валюты, а также независимые расчетные системы.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН назвал логичной отмену ограничений на ввоз валюты в Россию, так как благодаря снятию банкам будет выгоднее работать.
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