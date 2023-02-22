Захарова: Россия занимается созданием альтернативы SWIFT

Россия занимается созданием альтернативы SWIFT, которая будет защищена от внешнего давления. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Для перехода на новую платформу активно развиваются системы и пути передачи финансовой информации, отметила дипломат.

Захарова отметила, что а нынешних реалиях условием экономического развития является переход во взаиморасчетах с партнерами в национальные валюты, а также независимые расчетные системы.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН назвал логичной отмену ограничений на ввоз валюты в Россию, так как благодаря снятию банкам будет выгоднее работать.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФ
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