Захарова: Россия занимается созданием альтернативы SWIFT

Для перехода на новую платформу активно развиваются системы и пути передачи финансовой информации, отметила дипломат.

Захарова отметила, что а нынешних реалиях условием экономического развития является переход во взаиморасчетах с партнерами в национальные валюты, а также независимые расчетные системы.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН назвал логичной отмену ограничений на ввоз валюты в Россию, так как благодаря снятию банкам будет выгоднее работать.