СМИ: ЕС введет санкции для нарушителей рестрикций против России в крайнем случае

«Пока это будут пустые сосуды, которые потом можно будет наполнять по мере необходимости», – заявил собеседник агентства.

По его словам, новые санкции сформированы, чтобы их не использовать сразу, а вначале провести работу на дипломатическом уровне.

«Только в крайнем случае мы будем прибегать к этой угрозе», – цитирует РИА Новости евродипломата.

Ранее стало известно, что проект 11-го пакета санкций антироссийских санкций завершен, Еврокомиссия направила документ на согласование странам сообщества. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер 8 мая, в понедельник.





