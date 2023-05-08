СМИ: ЕС введет санкции для нарушителей рестрикций против России в крайнем случае
Евросоюз собирается вводить ограничения по экспорту против третьих стран, которых подозревает в нарушении режима антироссийских санкций, только в крайнем случае. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.
«Пока это будут пустые сосуды, которые потом можно будет наполнять по мере необходимости», – заявил собеседник агентства.
По его словам, новые санкции сформированы, чтобы их не использовать сразу, а вначале провести работу на дипломатическом уровне.
«Только в крайнем случае мы будем прибегать к этой угрозе», – цитирует РИА Новости евродипломата.
Ранее стало известно, что проект 11-го пакета санкций антироссийских санкций завершен, Еврокомиссия направила документ на согласование странам сообщества. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер 8 мая, в понедельник.
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