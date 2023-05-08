Еврокомиссия завершила работу над проектом 11 пакета санкций

Проект 11-го пакета санкций антироссийских санкций завершен, Еврокомиссия направила документ на согласование странам сообщества. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер 8 мая, в понедельник.

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«Я могу подтвердить, что 11-й пакет санкций передан странам - членам», заявил он.

По словам Мамера, первая дискуссия послов состоится в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР) в среду, 10 мая.

Глава пресс-службы ЕК отказался комментировать содержание 11 пакета санкций против России, отмечает ТАСС.

Ранее Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии уже отмечало, что о новом пакете антироссийских санкций Еврокомиссия объявит в пятницу, 5 мая, или в понедельник, 8-го мая.


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ФОТО: РИА Новости
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