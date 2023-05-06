СМИ сообщили об обсуждении в ЕС ограничения экспорта в третьи страны

Еврокомиссия предложила ограничивать экспорт в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство DPA.

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«Это предложение ... в рамках одиннадцатого пакета ограничительных мер направили государствам-членам», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, в ЕС хотят создать юридическую возможность ограничения поставок в третьи страны, которая будет действовать как сдерживающий фактор при подозрении в обходе рестрикций. Дополнительно ЕС может запретить экспорт определенной продукции, в частности, товаров двойного назначения.

Агентство указывает, что Брюссель нацелен принять очередной пакет санкций против РФ до конца мая.

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ФОТО: РИА Новости
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