Скидки и особое отношение: Зачем дипломатам в России новые «Березки»

Основное преимущество для иностранных дипломатов в открытии аналогов советского магазина «Березка» — это возможность приобретать товары со скидкой и особый уровень обслуживания. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Ранее в МИД России рассказали, что в стране откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов. Сейчас готовится пакет документов, относящийся к компании, которая будет организовывать беспошлинную торговлю. Цены в магазинах будут в рублях, долларах и евро, а попасть туда можно будет только при получении аккредитации МИД. Дипломат Бакланов отметил, что такая система для современного мира не нова.