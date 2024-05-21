Скидки и особое отношение: Зачем дипломатам в России новые «Березки»

Многие страны сегодня предлагают иностранным дипломатам магазины с хорошей скидкой на товары, рассказал НСН российский дипломат Андрей Бакланов.

Основное преимущество для иностранных дипломатов в открытии аналогов советского магазина «Березка» — это возможность приобретать товары со скидкой и особый уровень обслуживания. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Ранее в МИД России рассказали, что в стране откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов. Сейчас готовится пакет документов, относящийся к компании, которая будет организовывать беспошлинную торговлю. Цены в магазинах будут в рублях, долларах и евро, а попасть туда можно будет только при получении аккредитации МИД. Дипломат Бакланов отметил, что такая система для современного мира не нова.

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«У нас в Советском Союзе были магазины «Березка», где покупали на валюту аккредитованные дипломаты, иностранцы, предварительно обменяв ее на чеки Внешпосылторга. Такой системы больше ни у кого не было. Но во многих странах сейчас есть принцип, по которому для удобства иностранных сотрудников создаются специальные магазины, где учитывают для них скидку. Где-то это система довольно развитая, например, в арабских и африканских странах, где-то ее нет вообще. В основе таких магазинов лежат два принципа: это повышенный уровень комфорта при обслуживании и уменьшение стоимости товаров примерно на 12%», - пояснил он.

Как правило, ассортимент в таких магазинах представляют собой товары, которые иностранным сотрудникам сложно приобрести в других местах.

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«Раньше было два разных направления закупки. Первый – это элитные сорта ликероводочных, коньячных изделий. Это хорошие сорта сигарет и сигар. И второе – это различные виды самой современной техники. Прежде всего это радиотехника. Также издавались специальные журналы, где можно было увидеть цены и технические характеристики таких товаров», - поделился Бакланов.

Ранее экс-глава Федеральной таможенной службы Марат Файзулин в беседе с НСН заявил, что в России сегодня не налажено массовое производство товаров народного потребления, а товаропоток из-за рубежа невелик, поэтому возврат к порогу беспошлинного ввоза в €200 не имеет смысла.

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