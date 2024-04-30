Белоруссия, Бразилия и Парагвай стали основными поставщиками мяса в Россию

Белоруссия, Бразилия и Парагвай стали основными поставщиками мяса в Россию в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

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По имеющейся информации, в прошедшем году Белоруссия поставила в Россию мясную продукцию в объеме 293 тысяч тонн.

Кроме того, в тройку крупнейших поставщиков мяса в Россию вошли Бразилия с поставками более 111 тысяч тонн и Парагвай, объем поставок которого превысил 42 тысячи тонн. Эти данные основаны на информации торговой платформы Comtrade и национальных статистических служб.

Ранее оптовые цены на мясо в России, включая свинину и мясо бройлеров, снизились уже на 25% по сравнению с концом 2023 года, следует из мониторинга Национальной мясной ассоциации, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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