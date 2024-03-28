«Раздрай в таможне»: В Россию вернется порог беспошлинного ввоза товаров
Возврат к прежнему порогу беспошлинного ввоза товаров в €200 не имеет под собой никакого экономического обоснования, сказал НСН Марат Файзулин.
В России сегодня не налажено массовое производство товаров народного потребления, а товаропоток из-за рубежа невелик, поэтому возврат к порогу беспошлинного ввоза в €200 не имеет смысла. Об этом НСН заявил экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин.
Ранее издание «Ведомости» сообщило, что с 1 апреля 2024 года ожидается автоматический возврат к прежнему порогу беспошлинного ввоза товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, в €200, поскольку истёк срока действия решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до €1000. Файзулин заявил, что не видит экономического обоснования такого решения.
«Такой шаг ничем не обоснован, те, кто принимал решение, также не дали никаких пояснений. Хотя надо бы, поскольку это так или иначе касается всех, не только тех, кто ездит за рубеж. Если, допустим, хоть как-то можно объяснить повышение НДФЛ, поскольку это прямое поступление в бюджет, то товаропоток из-за рубежа, который ввозят россияне, невелик. В приграничных районах это имеет значение, но приграничные районы у нас бедные. Раньше представители мелкого бизнеса что-то возили из Италии, из Польши и так далее, но сейчас этого нет. Отсутствует у нас и массовое производство товаров народного потребления, которое требовало бы сбыта. Так что я не понимаю этого решения с точки зрения таможенно-тарифной политики. Вообще у нас раздрай в таможенной сфере», — сказал Файзулин.
Ранее министерство промышленности и торговли России подтвердило, что поставил на повестку исключение отдельных брендов радиоэлектроники из списка товаров для параллельного импорта.
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