Кабмин РФ разрешил беспошлинно ввезти до 100 тысяч тонн томатов до 31 мая

Поставки помидоров из-за рубежа в объеме до 100 тысяч тонн до 31 мая будут освобождены от взимания таможенной пошлины. Такую меру своим постановлением утвердил кабинет министров России.

Как говорится в пояснении к решению, оно принято с целью обеспечения стабильных цен на данный вид плодоовощной продукции за счёт увеличения предложения на внутреннем рынке. В льготный перечень включён импорт среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением некоторых сортов.