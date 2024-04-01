Кабмин РФ разрешил беспошлинно ввезти до 100 тысяч тонн томатов до 31 мая

Поставки помидоров из-за рубежа в объеме до 100 тысяч тонн до 31 мая будут освобождены от взимания таможенной пошлины. Такую меру своим постановлением утвердил кабинет министров России.

Как говорится в пояснении к решению, оно принято с целью обеспечения стабильных цен на данный вид плодоовощной продукции за счёт увеличения предложения на внутреннем рынке. В льготный перечень включён импорт среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением некоторых сортов.

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Размер базовой пошлины на поставки томатов из других стран составляет 10% от таможенной стоимости продукции, но не менее 0,053 евро за один килограмм. Объёмы поставок помидоров, которые не будут облагаться пошлиной, утвердил Совет Евразийской экономической комиссии.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ожидаются поставки томатов из Турции, Китая, Египта и Ирана. Согласно официальной информации Росстата, с начала текущего года помидоры в России подорожали на 20,4%.

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ФОТО: pixabay.com
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