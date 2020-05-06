«Система не справится»: Как объясняют отказ раздавать деньги россиянам

За прямые выплаты россиянам высказались видные экономисты — например, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин, бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев. Это могут быть, в том числе, субсидии на оплату услуг ЖКХ, считают они.

Всем, кому американский пример показался заразительным, в апреле ответила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По её мнению, в «вертолётных» деньгах сейчас нет необходимости — этот инструмент, с её точки зрения, «совершенно неактуален». Она призвала не путать раздачу денег с адресной поддержкой , которую правительство оказывает в виде увеличения пособий по безработице и выдачи компаниям грантов на зарплаты.

Накануне против раздачи денег выступил и министр финансов РФ Антон Силуанов. Раздать «вертолётные» деньги на триллионы рублей было бы можно, если бы в России печатали резервные валюты, заметил глава Минфина в интервью «Ведомостям». Рубль, как известно, резервной валютой не является, в отличие от американского доллара и японской иены. По словам Силуанова, сейчас задача не соревноваться, кто больше потратит, а оказывать поддержку тем, кто в первую очередь в ней нуждается. В Минфине полагают, что бизнес нужно поддержать в вопросе сохранения трудоустройства, а россиян — в плане расходов на жильё, питание и кредиты.

Экономисты говорят, что в России достаточно средств для прямой материальной поддержки населения. Однако система забюрократизирована и просто не справится с единовременной массовой раздачей денег россиянам, сказал в беседе с НСН президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Проблема в том, что система не выстроена под массовую раздачу денег. У нас еще такого никогда не было. Вертикаль нашей власти для этого не приспособлена. Если будет принято решение раздать всем деньги, административные круги с этим просто не справятся. Бюрократия очень серьезная», - отметил он.

По мнению Фёдорова, в нынешней ситуации власти могли улучшить положение россиян, создав госпрограмму по массовой раздаче продуктов питания и упростив получение обещанных выплат.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН высказал мнение, что политика раздачи денег была бы неправильной. Важнее было бы предложить россиянам после выхода из карантина новые рабочие места, полагает он.

