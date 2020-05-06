Новости за ночь: Силуанов объяснил, почему россиянам не будут раздавать деньги

Рубль не является резервной валютой — к резервным относят, например, евро, японскую иену, фунт стерлингов и американский доллар. К слову, власти США в условиях кризиса начали прямые выплаты гражданам.

Отвечая на упрёки по поводу недостаточных, с точки зрения бизнеса, мер поддержки в кризис, Силуанов заявил, что сейчас задача «не соревноваться, кто больше потратит», а помочь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь. Это значит помочь людям оплачивать расходы на питание и кредиты, а бизнесу — помочь сохранить работников.

Министр не согласился с мнением, что поддержка в размере МРОТ на зарплаты — это очень мало. По его словам, у малых предприятий минимальный размер оплаты труда при белых зарплатах — это 70% от фонда оплаты труда.

«Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний», - отметил глава Минфина.

Термин «вертолётные деньги» предложил экономист Милтон Фридман. Он считал, что центральные банки могут увеличить денежную массу, печатая банкноты. С его точки зрения, стимулировать экономическую активность можно было бы, напрямую раздавая эти деньги домохозяйствам, словно разбрасывая с вертолёта. Однако председатель Банка России Эльвира Набиуллина уже заявила, что этот инструмент денежно-кредитной политики в нашей стране «совершенно неактуален».

