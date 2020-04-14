Экономисты призвали правительство раздать деньги россиянам

Правительству России в качестве антикризисных мер на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть следует оказать прямую финансовую поддержку населению. С таким предложением выступили несколько известных экономистов, пишет РБК.

Так, например, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин считает, что во избежание социальных возмущений властям следует выплатить каждому гражданину единовременное пособие — к примеру, 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по 10 тысяч рублей летом и осенью.

Бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко предлагает ввести ежемесячную доплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, а также выделить каждой семье по 2 тысячи рублей на уплату коммунальных платежей. Профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев также считает, что правительство могло бы помочь населению прямыми выплатами и субсидиями на оплату ЖКХ, говорится в материале.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин прогнозировал, что из-за кризиса безработица в России может вырасти в три раза.

