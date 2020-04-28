Колташов не верит в эффективность политики раздачи денег
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин поручил подготовить новый пакет господдержки для экономики и бизнеса
Президент России Владимир Путин сегодня выступил с очередным обращением к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу в стране. Он продлил период «нерабочих» дней до 11 мая включительно. Глава государства также заявил, что пик заболевания в стране еще не пройден. Роспотребнадзору было поручено разработать до 5 мая план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Кроме того, российский лидер признал, что эпидемия сильно ударила по экономике и бизнесу, поэтому правительству Путин поручил разработать новый пакет поддержки, а также составить план по дальнейшей нормализации деловой жизни.
Василий Колташов: «Я надеюсь, что правительство обратит внимание на положение домашних хозяйств, на необходимость создания постоянных рабочих мест особенно в социальной и сфере здравоохранения. Одновременно с этим необходимо решать проблемы в системе образования. Экономическое положение таково, что нужно сделать так, чтобы больше людей могли работать на позициях учителей, воспитателей детских садов, и здесь необходимы крупные государственные вложения. Неправильной, на мой взгляд, является политика раздачи денег. По выходу из карантина, людям, в первую очередь, необходимо предложить новые рабочие места. Хорошо, чтобы они были в принципе, потому что сейчас в мировой экономике мы наблюдаем колоссальный всплеск безработицы. И если в России удастся этого избежать и создать новые рабочие места, то в дальнейшем получится и перезапустить экономику», – отмечает в интервью НСН Василий Колташов.
ВШЭ: Средний класс в России скатится в бедность
Средний класс в России может скатиться в бедность в результате текущего экономического кризиса. С таким заявлением выступил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. А богатые, по его мнению, все равно останутся богатыми.
Василий Колташов: «Если бы либеральные экономисты, в том числе те, которые работают в Высшей школе экономики, были бы реально озабочены судьбой среднего класса, то в прежние годы они отстаивали бы и прогрессивный налог, и развитие обрабатывающей промышленности с вытеснением иностранных товаров с российского рынка, выступали бы за развитие именно национального протекционизма и сильного государства. Но Высшая школа экономики этого не делала, поэтому вместе с упомянутыми богатыми, она несет ответственность за многие проблемы современного российского среднего класса», – комментирует он для слушателей НСН.
Российские банки стали осторожнее выдавать кредиты
Российские банки стали более осторожными в выдаче новых кредитов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Василий Колташов: «Это осторожное поведение пришло надолго. И те, кто ожидает, что посредством снижения ключевой ставки, через рост кредитования и заимствования в России можно запустить процесс нового экономического роста, сильно ошибаются. Без вмешательства государства не монетарного типа, а организационного, структурного, при одновременно поддержке строительного сектора, не получится запустить снова процесс. И эту ситуацию непросто переломить, и Центральный банк не может сделать это сам, сколько бы его не призывали к низким ставкам», – поясняет в эфире НСН Василий Колташов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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