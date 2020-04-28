Колташов не верит в эффективность политики раздачи денег

Василий Колташов: «Я надеюсь, что правительство обратит внимание на положение домашних хозяйств, на необходимость создания постоянных рабочих мест особенно в социальной и сфере здравоохранения. Одновременно с этим необходимо решать проблемы в системе образования. Экономическое положение таково, что нужно сделать так, чтобы больше людей могли работать на позициях учителей, воспитателей детских садов, и здесь необходимы крупные государственные вложения. Неправильной, на мой взгляд, является политика раздачи денег. По выходу из карантина, людям, в первую очередь, необходимо предложить новые рабочие места. Хорошо, чтобы они были в принципе, потому что сейчас в мировой экономике мы наблюдаем колоссальный всплеск безработицы. И если в России удастся этого избежать и создать новые рабочие места, то в дальнейшем получится и перезапустить экономику», – отмечает в интервью НСН Василий Колташов.

