«В этом производстве работают замечательные люди, которые выращивают яблоки и делают из них натуральный напиток. Однако это совершенно не имеет отношения к «сидру» из статистики. Просто повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли подтолкнуло производителей переходить в более экономные в этом плане категории, такие как сидры и пивные напитки. В категории сидра ниже акциз. Здесь очень четко нужно понимать, что данный продукт воспринимается потребителем не как сделанный из яблок, а как игристое вино. Потому что этот напиток упакован в бутылку характерную для вина. А на контрэтикетке мелким шрифтом для налогового инспектора пишут, что это сидр», - отметил собеседник НСН.

По его словам, настоящий сидр сейчас нечасто встретишь на прилавках.

«Если мы имеем в виду классический сидр, как напиток прямого отжима, который сделан из яблок, доля его на рынке очень мала. Даже доля более промышленных сидров, которые делали из концентрированного яблочного сока крупные пивоваренные компании, сейчас очень сильно уступают напиткам, которые появились в этой категории внезапно и совершенно не по причине того, что у нас выросло много яблок. В основном, это концентрат, который импортируется в Россию в емкостях. Он разводится водой, добавляются дрожжи, сахар, делается нейтральная алкогольная основа брожения, газируется, ароматизируется, заливается в бутылку похожую на игристое вино, и продается в магазине там, где стоят обычные игристые вина», - пояснил Ставцев.