Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
Повышение акцизов на слабый алкоголь заставило производителей переходить в другие категории продукции, заявил НСН глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Напитки, заявленные как сидр, в большинстве своём имеют весьма отдаленное отношение к аутентичному продукту. Об этом НСН заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Лидером по производству сидра в России стала Евразийская алкогольная группа, она нарастила за год выпуск продукции более чем на 300%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка. Выпускающая Santo Stefano ЕАГ в 2025 году увеличила разлив сидра примерно до 4 млн декалитров (дал). Среди топ-10 отраслевых компаний также отмечается заметный рост выпуска.
«В этом производстве работают замечательные люди, которые выращивают яблоки и делают из них натуральный напиток. Однако это совершенно не имеет отношения к «сидру» из статистики. Просто повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли подтолкнуло производителей переходить в более экономные в этом плане категории, такие как сидры и пивные напитки. В категории сидра ниже акциз. Здесь очень четко нужно понимать, что данный продукт воспринимается потребителем не как сделанный из яблок, а как игристое вино. Потому что этот напиток упакован в бутылку характерную для вина. А на контрэтикетке мелким шрифтом для налогового инспектора пишут, что это сидр», - отметил собеседник НСН.
По его словам, настоящий сидр сейчас нечасто встретишь на прилавках.
«Если мы имеем в виду классический сидр, как напиток прямого отжима, который сделан из яблок, доля его на рынке очень мала. Даже доля более промышленных сидров, которые делали из концентрированного яблочного сока крупные пивоваренные компании, сейчас очень сильно уступают напиткам, которые появились в этой категории внезапно и совершенно не по причине того, что у нас выросло много яблок. В основном, это концентрат, который импортируется в Россию в емкостях. Он разводится водой, добавляются дрожжи, сахар, делается нейтральная алкогольная основа брожения, газируется, ароматизируется, заливается в бутылку похожую на игристое вино, и продается в магазине там, где стоят обычные игристые вина», - пояснил Ставцев.
Эксперт подчеркнул, что производство классического сидра нуждается в такой же государственной поддержке, как виноградовство.
«Настоящие классические сидры, например, из яблок, выращенных в Подмосковье, это крафтовый продукт, он стоит подороже, и продается не в таких объемах. Производство так же, как и винограда, привязано к климату, к урожайности, сады надо закладывать. Это долгий инвестиционный цикл. Сад еще дольше растет, чем виноградник. Есть специальные сорта. Для того, чтобы получить интересный, сбалансированный сидр, нужны горькие, кислые, сладкие яблоки. Это все в определенных пропорциях смешивается, сбраживается. Это очень интересный, перспективный продукт, потому что у нас яблоневые сады есть там, где виноград не растет, это связано с развитием туризма и агросектора. Сейчас же нет даже четкого понятия того, что, собственно такое сидр», - заключил Александр Ставцев.
Ранее председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рост цен на технические яблоки никак не повлияет на производство массового сидра, поскольку тот изготавливают из яблочного концентрата, а вот цены на крафтовый продукт вырастут.
Между тем, мировой рынок сидра переживает бурный рост. Согласно статистике, потребление активно растет в Европе (37% рынка по итогам 2024 года) и на Ближнем Востоке. Согласно данным калифорнийской исследовательской компании Grand View Research, глобальная индустрия сидра готова к устойчивому росту на волне потребительского предпочтения более легкой и «фруктовой» алкогольной продукции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
- Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей
- В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией
- Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
- Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16
- Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
- Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом
- От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
- Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
- Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru